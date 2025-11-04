miércoles, noviembre 5, 2025
spot_img
InicioAl InstanteSe reúne Eduardo Ramírez con el fiscal general de la República, Alejandro...
Al Instante

Se reúne Eduardo Ramírez con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero

0
25

– El gobernador reconoció el respaldo que la FGR ha brindado para mantener la paz y la seguridad en Chiapas

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en la que se abordaron temas relevantes en materia de justicia y seguridad, y se ratificó el compromiso de fortalecer la cooperación institucional en favor de la paz en Chiapas.

El encuentro, realizado en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, contó con la presencia del fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca. Durante la reunión, el mandatario reconoció el respaldo que el fiscal Gertz Manero ha brindado a Chiapas desde el inicio de la actual administración estatal.

Ramírez Aguilar destacó que la coordinación con las fiscalías, en un marco de respeto a su autonomía, y el trabajo conjunto derivado de la Estrategia Nacional de Seguridad, han sido determinantes para que, en tan solo un año, Chiapas se consolide como una de las entidades más seguras y pacíficas del país.

En este contexto, el gobernador reafirmó el compromiso de su administración de seguir sumando esfuerzos con las instancias competentes para fortalecer la justicia y la seguridad, y contribuir a la construcción de la paz en México.

Se reúne Eduardo Ramírez con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero
Artículo anterior
En operativos interinstitucionales detienen a cinco personas y aseguran armas, presuntos narcóticos y motocicletas en Chiapas
Artículo siguiente
DETIENE POLICÍA MUNICIPAL DE TAPACHULA A DOS HERMANOS DEDICADOS AL ROBO A CASA HABITACIÓN
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

AFRONTAMOS LOS RETOS DE TAPACHULA CON RESPONSABILIDAD Y CONOCIMIENTO: YAMIL MELGAR

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas.– “Los retos de Tapachula son una realidad que enfrentamos con responsabilidad, conocimiento y humanismo”, afirmó el presidente municipal Yamil Melgar Bravo, al...
Leer más

Juan Carlos Moreno Guillén reconoce labor de artesanas en la preservación del patrimonio cultural

Al Instante staff - 0
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, sostuvo un encuentro con Patricia Gómez López y Zayra Itzel Méndez Gómez,...
Leer más

38 TORNEO “DON JUAN ZAMORA VELÁZQUEZ, ESTHELA CRUZ PINEDA VIUDA DE ZAMORA” DE AJEDREZ IN MEMORIAM 2025

Ajedrez staff - 0
21,22 y 23 de Noviembre, en Salón HC del Hotel Cabildos en Tapachula, Chiapas Evento Valido para Rating Nacional, con inscripción gratuita Formulario de inscripción: AQUI Convocatoria:    
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV