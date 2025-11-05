miércoles, noviembre 5, 2025
spot_img
InicioAl InstanteArranca Pañatón 2025
Al Instante

Arranca Pañatón 2025

0
13

– Un kilómetro de amor, unidos para servir”

Tapachula, Chiapas; 5 de noviembre de 2025.– Con el firme compromiso de seguir impulsando acciones solidarias en favor de quienes más lo necesitan, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, junto a su esposa, la presidenta honorífica del Sistema DIF Tapachula, Beba Pedrero, invitaron a la ciudadanía a participar en el Pañatón 2025, bajo el lema “Un kilómetro de amor, unidos para servir”.

El alcalde destacó que este programa refleja el espíritu humanista del gobierno municipal y la vocación de servicio del DIF Tapachula, que día a día trabaja por mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables del municipio.


Por su parte, Beba Pedrero subrayó que el Pañatón busca recolectar pañales desechables para bebés, adultos mayores y personas con discapacidad, que serán destinados a quienes más lo necesitan en colonias, comunidades y centros de atención del municipio.

“Cada donativo representa un gesto de amor y empatía. Invitamos a todas y todos los tapachultecos a sumarse a esta noble causa, porque cuando Tapachula se une, se transforma con el corazón”, expresó la presidenta honorífica del DIF.

El centro de acopio estará instalado en las oficinas del DIF Tapachula, ubicadas en Sexta Norte y 19 Poniente s/n, donde se recibirán las donaciones.

El Gobierno Municipal de Tapachula y el DIF reiteran su invitación a la ciudadanía a participar en esta jornada solidaria que une voluntades y fortalece el tejido social.

Arranca Pañatón 2025
Artículo anterior
Juan Carlos Moreno Guillén se congratula por acciones a favor de la seguridad de las mujeres chiapanecas
Artículo siguiente
Tapachula FC firma su tercer triunfo consecutivo en la Liga TDP
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Tapachula FC firma su tercer triunfo consecutivo en la Liga TDP

Al Instante staff - 0
El equipo de Tapachula FC continúa en racha positiva dentro de la Liga TDP, al sumar su tercer triunfo consecutivo tras vencer de manera...
Leer más

Juan Carlos Moreno Guillén se congratula por acciones a favor de la seguridad de las mujeres chiapanecas

Al Instante staff - 0
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, atestiguó el acto de entrega de los relojes inteligentes del programa “Mujer...
Leer más

En operativo de seguridad detienen a masculino con armas de fuego y vehículo con reporte de robo en Pueblo Nuevo Solistahuacán

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV