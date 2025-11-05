Juan Carlos Moreno Guillén se congratula por acciones a favor de la seguridad de las mujeres chiapanecas

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, atestiguó el acto de entrega de los relojes inteligentes del programa “Mujer Segura, Presiona, Activa y Alerta” a estudiantes universitarias, que encabezó el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y la señora Sofía Espinoza Abarca.
En este marco, el magistrado Moreno Guillén se congratuló por las acciones que el gobernador Eduardo Ramírez impulsa a favor de las mujeres, y reiteró su compromiso institucional de seguir trabajando porque la justicia sea la paz en Chiapas.