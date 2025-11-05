miércoles, noviembre 5, 2025
Juan Carlos Moreno Guillén se congratula por acciones a favor de la seguridad de las mujeres chiapanecas

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, atestiguó el acto de entrega de los relojes inteligentes del programa “Mujer Segura, Presiona, Activa y Alerta” a estudiantes universitarias, que encabezó el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y la señora Sofía Espinoza Abarca.

Desde el Centro de Convenciones Universitario, «Dr. Manuel Velasco Suárez», con la anfitriona del rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas, participaron la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Dulce María Rodríguez Ovando y el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, junto con las y los representantes de las autoridades estatales, en este acto que refrenda el compromiso por la seguridad y el bienestar de las mujeres chiapanecas.

En este marco, el magistrado Moreno Guillén se congratuló por las acciones que el gobernador Eduardo Ramírez impulsa a favor de las mujeres, y reiteró su compromiso institucional de seguir trabajando porque la justicia sea la paz en Chiapas.

