miércoles, noviembre 5, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEn operativo de seguridad detienen a masculino con armas de fuego y...
Al InstanteRojas

En operativo de seguridad detienen a masculino con armas de fuego y vehículo con reporte de robo en Pueblo Nuevo Solistahuacán

0
70

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino por conducir un vehículo con reporte de robo y portar armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán.

Resultado de patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en el barrio Guadalupe del citado municipio, guardias estatales aplicaron control preventivo de detención a Omar “N”, quien conducía un vehículo marca Toyota tipo Hilux de color negro, con reporte de robo. Mismo al que le aseguraron un arma de fuego tipo fusil AK-47 y una pistola tipo escuadra calibre 9 milímetros, dos cargadores con 45 cartuchos útiles.


Por estos hechos, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de trabajar con estrategias interinstitucionales en el combate a las expresiones delictivas para generar un clima de paz y tranquilidad en el territorio estatal.

En operativo de seguridad detienen a masculino con armas de fuego y vehículo con reporte de robo en Pueblo Nuevo Solistahuacán
Artículo anterior
FGE y SSP detienen a tres presuntos narcomenudistas y ladrones
Artículo siguiente
Juan Carlos Moreno Guillén se congratula por acciones a favor de la seguridad de las mujeres chiapanecas
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Tapachula FC firma su tercer triunfo consecutivo en la Liga TDP

Al Instante staff - 0
El equipo de Tapachula FC continúa en racha positiva dentro de la Liga TDP, al sumar su tercer triunfo consecutivo tras vencer de manera...
Leer más

Arranca Pañatón 2025

Al Instante staff - 0
- Un kilómetro de amor, unidos para servir” Tapachula, Chiapas; 5 de noviembre de 2025.– Con el firme compromiso de seguir impulsando acciones solidarias en...
Leer más

Juan Carlos Moreno Guillén se congratula por acciones a favor de la seguridad de las mujeres chiapanecas

Al Instante staff - 0
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, atestiguó el acto de entrega de los relojes inteligentes del programa “Mujer...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV