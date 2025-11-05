En operativo de seguridad detienen a masculino con armas de fuego y vehículo con reporte de robo en Pueblo Nuevo Solistahuacán

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino por conducir un vehículo con reporte de robo y portar armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán.

Resultado de patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en el barrio Guadalupe del citado municipio, guardias estatales aplicaron control preventivo de detención a Omar “N”, quien conducía un vehículo marca Toyota tipo Hilux de color negro, con reporte de robo. Mismo al que le aseguraron un arma de fuego tipo fusil AK-47 y una pistola tipo escuadra calibre 9 milímetros, dos cargadores con 45 cartuchos útiles.



Por estos hechos, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de trabajar con estrategias interinstitucionales en el combate a las expresiones delictivas para generar un clima de paz y tranquilidad en el territorio estatal.