FGE y SSP detienen a tres presuntos narcomenudistas y ladrones

• Se les aseguraron narcóticos y dos vehículos, uno de ellos con reporte de robo

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo detuvieron en flagrancia a Cinthia “N”, Artemio “N” y Claudio “N”, como presuntos responsables de los delitos contra la salud y robo de vehículo en su modalidad de traslado, cometido en agravio de quien o quienes resulten ofendidos, por hechos ocurridos en el barrio de Fátima, del municipio de San Cristóbal de Las Casas.

De acuerdo con los hechos, los elementos policiales se encontraban realizando actos de investigación derivado de un registro de atención por el delito de persona no localizada, cuando detuvieron a los inculpados y al proceder a realizar una inspección a los vehículos en donde se trasladaban, les aseguraron 60 bolsitas con marihuana, un vehículo marca Kia con reporte de robo, así como un automotor de la marca Nissan, ambos con placas del estado de Chiapas.

SSP y FGE detienen a masculino con arma de fuego y narcóticos en Villaflores
