SSP y FGE detienen a masculino con arma de fuego y narcóticos en Villaflores

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino por la portación de arma de fuego y posesión de presuntos narcóticos, en el municipio de Villaflores.

En recorridos preventivos y disuasivos en el tramo carretero Nuevo México-Villaflores, guardias estatales detuvieron a Jorge “N”, a quien le aseguraron una escopeta calibre 12 milímetros, un portafusil con dos cartuchos útiles y 10 dosis de la droga conocida como cristal, además del transporte de servicio público en la modalidad mototaxi que conducía al momento de la acción interinstitucional.

El detenido y los objetos como comprobación de los ilícitos, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las estrategias interinstitucionales para garantizar la paz y la seguridad de la ciudadanía en todo el territorio chiapaneco.

