En Chiapa de Corzo, SSP y FGE detienen a masculino con arma de fuego y presuntos narcóticos

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino con arma hechiza y presuntos narcóticos en el municipio de Chiapa de Corzo.

Resultado de las acciones de seguridad, vigilancia y combate al delito en el boulevard Chiapa de Corzo, elementos de la fuerza interinstitucional detuvieron a Ramsés “N”, a quien le aseguraron un arma hechiza con un cartucho útil, 11 dosis con las características de la droga conocida como cristal, 3 bolsitas con hierba verde y seca de al parecer marihuana.

Por estos hechos, el detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes para la determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las acciones interinstitucionales de prevención, combate e inhibición del delito, para generar un clima de paz y tranquilidad en el estado de Chiapas.