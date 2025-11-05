miércoles, noviembre 5, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEn Chiapa de Corzo, SSP y FGE detienen a masculino con arma...
Al Instante

En Chiapa de Corzo, SSP y FGE detienen a masculino con arma de fuego y presuntos narcóticos

0
23

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino con arma hechiza y presuntos narcóticos en el municipio de Chiapa de Corzo.

Resultado de las acciones de seguridad, vigilancia y combate al delito en el boulevard Chiapa de Corzo, elementos de la fuerza interinstitucional detuvieron a Ramsés “N”, a quien le aseguraron un arma hechiza con un cartucho útil, 11 dosis con las características de la droga conocida como cristal, 3 bolsitas con hierba verde y seca de al parecer marihuana.

Por estos hechos, el detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes para la determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las acciones interinstitucionales de prevención, combate e inhibición del delito, para generar un clima de paz y tranquilidad en el estado de Chiapas.

En Chiapa de Corzo, SSP y FGE detienen a masculino con arma de fuego y presuntos narcóticos
Artículo anterior
Trump Evalúa Opciones y Riesgos en Ataques a Venezuela
Artículo siguiente
SSP y FGE detienen a masculino con arma de fuego y narcóticos en Villaflores
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

FGE y SSP detienen a tres presuntos narcomenudistas y ladrones

Al Instante staff - 0
• Se les aseguraron narcóticos y dos vehículos, uno de ellos con reporte de robo La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del...
Leer más

SSP y FGE detienen a masculino con arma de fuego y narcóticos en Villaflores

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial...
Leer más

Conferencia de prensa en vivo. Miércoles 05 de noviembre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV