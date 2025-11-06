SSP y FGE detienen a tres personas con armas de fuego y presuntos narcóticos en Mapastepec

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a tres presuntos responsables de los delitos de violación a la Ley Federal de armas de fuego y contra la salud, en el municipio de Mapastepec.

Con el fin de hacer cumplir la ley y garantizar el Estado de Derecho de la ciudadanía chiapaneca en el municipio de Mapastepec, guardias estatales detuvieron a Víctor “N” alias “El Picudo”, Noel “N” alias “El Chipi” y Juan “N” alias “Perro”, a quienes les aseguraron un arma de fuego tipo revólver calibre 38 milímetros, una pistola de balines y 6 cartuchos útiles, 20 dosis con características de la droga conocida como cristal, 20 bolsitas de naylón con al parecer marihuana, además de dos motocicletas.

Los detenidos junto a los objetos como comprobación de los ilícitos, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica y dar inicio a las investigaciones por los delitos que resulten.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las estrategias interinstitucionales de seguridad para el combate a las expresiones delictivas en el estado de Chiapas.