SSP y FGE detienen a tres personas con armas de fuego y presuntos narcóticos en Mapastepec

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a tres presuntos responsables de los delitos de violación a la Ley Federal de armas de fuego y contra la salud, en el municipio de Mapastepec.
Los detenidos junto a los objetos como comprobación de los ilícitos, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica y dar inicio a las investigaciones por los delitos que resulten.
La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las estrategias interinstitucionales de seguridad para el combate a las expresiones delictivas en el estado de Chiapas.