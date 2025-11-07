En operativo interinstitucional detienen a masculino con armas de fuego y presuntos narcóticos en Tapachula

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Subsecretaria de Inteligencia e Investigación Policial, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Guardia Estatal Fronteriza y Guardia Estatal Preventiva en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal y Ejército Mexicano, detuvieron a un masculino por los probables delitos de violación a la Ley Federal de armas de fuego y contra la salud, en el municipio de Tapachula.



En operativo de seguridad y vigilancia en la carretera Tapachula a Puerto Madero detuvieron a Juan “N”, quien conducía un vehículo marca Chevrolet High Country de color blanco con placas del estado de Sonora y a quien le aseguraron un revólver calibre 38, un fusil (Cuerno de chivo) calibre 7.62×39, dos cargadores y 66 cartuchos útiles, además de 30 bolsas transparentes con la droga conocida como cristal.

Ante el hallazgo, el detenido y objetos como comprobación de los ilícitos, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica y dar inicio a las investigaciones por los delitos que resulten.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de establecer acciones interinstitucionales de seguridad para la prevención, combate e inhibición de ilícitos, en el estado de Chiapas.