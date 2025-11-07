viernes, noviembre 7, 2025
Presidenta Claudia Sheinbaum Recibe en Palacio Nacional al Presidente de Francia Emmanuel Macron

PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM RECIBE EN PALACIO NACIONAL AL PRESIDENTE DE FRANCIA EMMANUEL MACRON

En el Patio de Honor de Palacio Nacional, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo recibió al Presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien realiza una visita oficial al país.

En la ceremonia de bienvenida se entonaron los himnos nacionales de México y Francia, además de que se realizó la toma de la fotografía oficial.

Los mandatarios sostendrán reuniones privadas y a las 12:30 horas ofrecerán una conferencia conjunta.

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

