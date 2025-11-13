jueves, noviembre 13, 2025
Aprehenden a presunto pederasta en Cintalapa: FGE

– Por hechos ocurridos el pasado 2 de noviembre

Los elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal ejecutaron un mandamiento judicial en contra de José “N”, como presunto responsable de pederastia agravada, por hechos ocurridos en Cintalapa de Figueroa, el pasado 2 de noviembre de 2025.

El presunto responsable fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional, quien definirá su situación jurídica.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

