Protestan Maestros en el ISSTECH en #Tapachula

Tapachula 13 de noviembre 2025._ Un grupo de 50 maestros de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE inician una protesta en la clinica-hospital del ISSTECH ubicado en la tercera avenida sur prolongación 38. Los naranjos de esta ciudad.

Los maestros encabezados por el profe. David Guzmán Salas Secretario regional de la sección 40, y representantes del Bloque Democrático, exigen al gobierno estatal y federal los siguientes puntos:



_Mesa de trabajo a nivel federal._ Rechazo a la reforma del ISSTECH-2020._ Jubilacion justa._ Desaparición total a las leyes del USICAMM._ Guzmán Salas indico que la denuncia de los derechoabientes del ISSTECH son la falta de atención y de medicamentos.

De médicos especialistas, cirugías, quirófanos y citas a la CDMX demasiadas tardadas.

Esta mañana 8:50 horas los maestros bloquean la calles de la tercera sur y toman las instalaciones de la clínica hospital del ISSTECH. EL ORBE/ Mesa de Redacción.