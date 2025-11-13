jueves, noviembre 13, 2025
spot_img
InicioAl InstanteProtestan Maestros en el ISSTECH en #Tapachula
Al Instante

Protestan Maestros en el ISSTECH en #Tapachula

0
45

Tapachula 13 de noviembre 2025._ Un grupo de 50 maestros de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE inician una protesta en la clinica-hospital del ISSTECH ubicado en la tercera avenida sur prolongación 38. Los naranjos de esta ciudad.

Los maestros encabezados por el profe. David Guzmán Salas Secretario regional de la sección 40, y representantes del Bloque Democrático, exigen al gobierno estatal y federal los siguientes puntos:


_Mesa de trabajo a nivel federal.
_ Rechazo a la reforma del ISSTECH-2020.
_ Jubilacion justa.
_ Desaparición total a las leyes del USICAMM.
_ Guzmán Salas indico que la denuncia de los derechoabientes del ISSTECH son la falta de atención y de medicamentos.

De médicos especialistas, cirugías, quirófanos y citas a la CDMX demasiadas tardadas.

Esta mañana 8:50 horas los maestros bloquean la calles de la tercera sur y toman las instalaciones de la clínica hospital del ISSTECH. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Protestan Maestros en el ISSTECH en #Tapachula
Artículo anterior
Menor Causa Choque Y Deja 5 Lesionados
Artículo siguiente
Aprehenden a presunto pederasta en Cintalapa: FGE
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Retira PROFEPA Sellos de Aseguramiento y Clausura de Maquinaria en Distrito de Riego de Suchiate

Al Instante staff - 0
Suchiate, Chiapas 13 de Noviembre del 2025.- Personal de la Profepa acudió por la tarde de este jueves a retirar los sellos de seguramiento...
Leer más

Poder Judicial impone 80 años de cárcel a responsables de Secuestro Agravado

Al Instante staff - 0
- No habrá impunidad en los delitos que vulneran la libertad y la dignidad de las y los chiapanecos. El Poder Judicial del Estado de...
Leer más

Aprehenden a presunto pederasta en Cintalapa: FGE

Al Instante staff - 0
- Por hechos ocurridos el pasado 2 de noviembre Los elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y de la Fuerza de Reacción Inmediata...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV