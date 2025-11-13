jueves, noviembre 13, 2025
Menor Causa Choque Y Deja 5 Lesionados

*No Respetó La Preferencia.

Tapachula, Chiapas a 13 de noviembre.-
Un fuerte accidente automovilístico se registró en el cruce de la 11 Norte y 15 Oriente de Tapachula, dejando un saldo de cinco personas lesionadas, incluyendo una mujer con posible fractura y un menor de edad entre los afectados.

Los hechos ocurrieron cuando una camioneta Marca Toyota, presuntamente conducida por un menor de edad, circulaba sobre la 15 calle Oriente y circulaba de poniente a oriente, y al llegar al cruce con la 11ª Norte,
no respetó el alto total en el cruce, impactando violentamente a una combi de la ruta Ciudad Hidalgo Ruta «Costeños de Chiapas» que transitaba sobre la 11 Norte.

Del fuerte impacto provocó que la combi de pasajeros saliera proyectada, golpeando a su vez un carro de color rojo que se encontraba estacionado en el lugar.

Este accidente fue reportado de inmediato al personal de guardia del 911 emergencias C-5 escudo urbano de Tapachula,
y de inmediato canalizaron el auxilio a los rescatistas del Grupo SAE, quienes acudieron al lugar a bordo de la unidad UR-01, para brindar la atención prehospitalaria a los cinco lesionados.

Tras la valoración inicial, la víctima más afectada fue identificada como Norma N., una pasajera que presentaba una posible fractura de radio izquierdo a nivel de la muñeca.
Fue inmovilizada por los rescatatistas y trasladada de urgencia al IMSS para su atención médica especializada. Los demás lesionados presentaron golpes contusos y signos vitales alterados, siendo atendidos en el lugar del accidente,
Elementos de la Guardia Estatal Vial se hicieron presentes para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes, buscando establecer los acuerdos necesarios para la reparación de daños y lesiones registradas en este accidente,

En caso de no llegar a un arreglo este accidente será turnado ante el ministerio público del fuero común. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda

