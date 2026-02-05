Dicta Poder Judicial 36 años de cárcel a responsable del delito de Violación Agravada

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria a una persona del sexo masculino por el delito de Violación Agravada, cometido en contra de una mujer con identidad reservada.

Por los hechos ocurridos en el municipio de Palenque, Chiapas, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Catazajá resolvió imponer a Francisco “N” una pena de 36 años y ocho meses de prisión, sin concederle ningún beneficio por la penalidad señalada.

Esta sentencia se dictó una vez realizado el desahogo de pruebas durante las audiencias de juicio oral, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Con esta determinación, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana y sensible, garantizando que no habrá impunidad en delitos que vulneren la vida y la integridad de mujeres, niñas y adolescentes.