Programa Camina Seguro Refuerza la Seguridad en Tapachula: Yamil Melgar

El Alcalde Anuncia la Instalación de más de 5 mil Luminarias en la Ciudad

Reafirmó su Compromiso de Seguir Construyendo Espacios Mejor Iluminados

Tapachula, Chiapas. — El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, informó que el Programa de Alumbrado Público Camina Seguro se suma a las acciones de seguridad del Gobierno Municipal y forma parte de la estrategia que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez, con el objetivo de brindar seguridad, paz y tranquilidad a las familias de Chiapas y Tapachula, afirmó el alcalde Yamil Melgar.



Como parte del arranque del Programa de Alumbrado Público Camina Seguro, se instalaron 88 luminarias en la colonia Octavio Paz: 80 lámparas de 120 watts y 8 convencionales de 100 watts.Estas acciones se suman a las más de 3,800 lámparas colocadas durante el presente año de gestión, de las cuales más de 2,300 son solares, instaladas de enero a diciembre de 2025, lo que permite generar ahorro, evitar el consumo eléctrico tradicional y reducir el robo de cableado.Además, los nuevos postes servirán como infraestructura para la instalación de cámaras de videovigilancia, reforzando el entorno urbano y las tareas de prevención.Con este programa, el Gobierno Municipal que encabeza Yamil Melgar, reafirma su compromiso de seguir construyendo espacios mejor iluminados y con mayor presencia institucional.“Seguimos trabajando con la voluntad de transformar nuestro querido Tapachula”, finalizó Yamil Melgar. Boletín Oficial