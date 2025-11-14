Dicta Poder Judicial sentencia condenatoria a responsable del delito de Violación Agravada

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria a una persona del sexo masculino por el delito de Violación Agravada, cometido en contra de una mujer con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, y una vez desahogadas las pruebas durante las audiencias orales, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de ese distrito judicial resolvió imponer a Víctor «N» una pena de 16 años de prisión, además de condenarlo al pago de la reparación integral del daño.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana y sensible, garantizando que no habrá impunidad en delitos que vulneren la vida y la integridad de las mujeres chiapanecas.