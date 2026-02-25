Juan Carlos Moreno Guillén participa en Sesión Ordinaria de la Coparmex Chiapas

– Reafirma su compromiso con una justicia humanista y apegada a la legalidad, que contribuya a impulsar el crecimiento y la estabilidad económica en la entidad.

El magistrado presidente del Poder Judicial, Juan Carlos Moreno Guillén, atendiendo la invitación del presidente del Consejo Directivo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Chiapas, Édgar Axel Benítez Aguilar, participó en su Sesión Ordinaria, realizada en esta ciudad capital.

Una vez desahogados los puntos del orden del día, el magistrado presidente Moreno Guillén expresó su agradecimiento por tomarlo en cuenta para ser parte de este espacio que se realiza para fortalecer e impulsar el comercio y las empresas chiapanecas.

Asimismo, destacó que la apertura que ha tenido el Poder Judicial permite reforzar los lazos de comunicación y vinculación de esta institución con todos los sectores sociales y productivos, ya que mediante el diálogo directo se puede comprender el verdadero sentir del pueblo chiapaneco y atender con mayor sensibilidad sus necesidades en materia de justicia.

Finalmente, les reiteró su compromiso de continuar trabajando con un enfoque humanista, basado en la legalidad, privilegiando la transparencia, la inclusión y el respeto a los derechos humanos, generando certeza jurídica, que contribuya a construir entornos propicios para el crecimiento y la estabilidad económica en la entidad.

Por su parte, el presidente de la Coparmex Chiapas, Benítez Aguilar, así como las y los integrantes de este Consejo Directivo, expresaron los comentarios e inquietudes que tienen como gremio empresarial, a los que el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén escuchó y atendió de manera directa.

Con esta participación, el Poder Judicial del Estado refrenda su quehacer institucional, en el que se privilegie la colaboración y la vinculación interinstitucional, para abonar en el desarrollo integral de Chiapas.