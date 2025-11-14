viernes, noviembre 14, 2025
Poder Judicial dicta 75 años de prisión a responsable de Secuestro Agravado

-Se brinda certeza de que los delitos que atenten contra la integridad de las personas no quedarán impunes.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria ejemplar a una persona por el delito de Secuestro Agravado, cometido en contra de un hombre con identidad reservada.

Por los hechos ocurridos en el año 2023, en el municipio de Reforma, Chiapas, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Pichucalco determinó imponerle a Juan «N» una pena de 75 años de prisión, además de condenarlo al pago de la reparación del daño.

Esto luego de acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado, una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias orales.

Con esta sentencia ejemplar, el Poder Judicial del Estado, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una justicia más humanista, en la que el actuar de las y los juzgadores brinde certeza jurídica de que los delitos que atenten contra la dignidad de las personas no quedarán impunes.

