En Las Margaritas, SSP y FGE aprehenden a presunto responsable de violación agravada

– Por hechos ocurridos el 6 de julio de 2025

La Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fiscalía General del Estado ejecutaron un mandamiento judicial en contra de Óscar “N”, como presunto responsable del delito de violación agravada, cometido en agravio de una adolescente de identidad reservada, por hechos ocurridos el 6 de julio de 2025, en el municipio de Las Margaritas.

El presunto responsable fue puesto a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, quien definirá su situación legal.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada para garantizar la seguridad de las familias chiapanecas.