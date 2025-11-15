Secretaría de Seguridad del Pueblo, Fiscalías de Chiapas y CDMX aprehenden a presunto responsable del delito de abuso sexual agravado

– En la colonia Los Taxistas del municipio de Palenque

En colaboración interinstitucional la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fiscalía General del Estado de Chiapas y Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ejecutaron una orden de aprehensión en contra de David “N”, como presunto responsable del delito de abuso sexual agravado, cometido en agravio de una persona de identidad reservada, en la Ciudad de México.

El indiciado fue aprehendido en la colonia Los Taxistas del municipio de Palenque y será entregado a personal de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que lo trasladen y sea puesto a disposición ante el órgano jurisdiccional requirente.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada para garantizar la seguridad de las familias chiapanecas.