En Tapachula, las acciones continúan reflejándose en resultados concretos, recientemente, el Gobierno Municipal añadió 10 nuevas tolvas al sistema de recolección de residuos sólidos 🚛♻️, reforzando la capacidad operativa del servicio.

Según los datos recabados, 8 de estas unidades ya están trabajando en diferentes zonas de la ciudad, mientras que las 2 restantes se incorporarán en el transcurso de la semana para fortalecer la atención en colonias y comunidades rurales, además, áreas como Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y equipos operativos se han sumado a este esfuerzo conjunto para mantener calles más limpias y seguras para la población.

#CallesLimpias

#AccionesQueTransforman

#VoluntadParaTransformar