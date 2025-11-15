sábado, noviembre 15, 2025
el Gobierno Municipal añadió 10 nuevas tolvas al sistema de recolección de residuos sólidos

En Tapachula, las acciones continúan reflejándose en resultados concretos, recientemente, el Gobierno Municipal añadió 10 nuevas tolvas al sistema de recolección de residuos sólidos 🚛♻️, reforzando la capacidad operativa del servicio.

Según los datos recabados, 8 de estas unidades ya están trabajando en diferentes zonas de la ciudad, mientras que las 2 restantes se incorporarán en el transcurso de la semana para fortalecer la atención en colonias y comunidades rurales, además, áreas como Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y equipos operativos se han sumado a este esfuerzo conjunto para mantener calles más limpias y seguras para la población.

