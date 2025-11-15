sábado, noviembre 15, 2025
SSP y FGE aprehenden a presunto responsable de violación agravada

– Por hechos ocurridos en abril de 2024 en Tuxtla Gutiérrez

La Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fiscalía General del Estado ejecutaron un mandamiento judicial en contra de Gerardo “N”, como presunto responsable del delito de violación agravada, cometido en perjuicio de una adolescente de identidad reservada, por hechos ocurridos el 17 de abril de 2024, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El presunto agresor fue puesto a disposición de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, donde se definirá su situación legal.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada para garantizar la seguridad de las familias chiapanecas.

En Las Margaritas, SSP y FGE aprehenden a presunto responsable de violación agravada
