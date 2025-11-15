SSP y FGE aprehenden a presunto responsable de robo con violencia agravado

– Por hechos ocurridos el 9 de noviembre en Ixtapangajoya

La Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fiscalía General del Estado ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Armando “N”, como presunto responsable del delito de robo con violencia agravado, cometido en perjuicio de Marcelino “N”, por hechos ocurridos el 9 de noviembre del año en curso, en el municipio de Ixtapangajoya.

De acuerdo con la parte policial, el inculpado ingresó al domicilio de la víctima y se apoderó de dinero en efectivo y otras pertenencias, para después huir.

El presunto responsable fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional, quien definirá su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de trabajar arduamente para garantizar la seguridad de las y los chiapanecos.