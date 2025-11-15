domingo, noviembre 16, 2025
spot_img
InicioAl InstanteSSP y FGE aprehenden a presunto responsable de robo con violencia agravado
Al InstanteRojas

SSP y FGE aprehenden a presunto responsable de robo con violencia agravado

0
63

– Por hechos ocurridos el 9 de noviembre en Ixtapangajoya

La Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fiscalía General del Estado ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Armando “N”, como presunto responsable del delito de robo con violencia agravado, cometido en perjuicio de Marcelino “N”, por hechos ocurridos el 9 de noviembre del año en curso, en el municipio de Ixtapangajoya.

De acuerdo con la parte policial, el inculpado ingresó al domicilio de la víctima y se apoderó de dinero en efectivo y otras pertenencias, para después huir.

El presunto responsable fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional, quien definirá su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de trabajar arduamente para garantizar la seguridad de las y los chiapanecos.

SSP y FGE aprehenden a presunto responsable de robo con violencia agravado
Artículo anterior
SSP y FGE aprehenden a presunto responsable de violación agravada
Artículo siguiente
Fuerte choque en el tramo Tapachula–Tuxtla Chico deja un lesionado
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Tapachula FC vuelve a la senda del triunfo con una goleada ante Cañoneros

Al Instante staff - 0
El conjunto de Tapachula FC se reencontró con la victoria de forma contundente tras imponerse por marcador de 6-0 al conjunto de Cañoneros, en...
Leer más

Fuerte choque en el tramo Tapachula–Tuxtla Chico deja un lesionado

Al Instante staff - 0
15 de noviembre de 2025, Tapachula, Chiapas.— Minutos antes de las 19:00 horas de este sábado se registró un aparatoso accidente vehicular en el...
Leer más

SSP y FGE aprehenden a presunto responsable de violación agravada

Al Instante staff - 0
- Por hechos ocurridos en abril de 2024 en Tuxtla Gutiérrez La Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fiscalía General del Estado ejecutaron un...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV