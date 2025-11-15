sábado, noviembre 15, 2025
Fuerte choque en el tramo Tapachula–Tuxtla Chico deja un lesionado
Al InstanteRojas

Fuerte choque en el tramo Tapachula–Tuxtla Chico deja un lesionado

0
5

15 de noviembre de 2025, Tapachula, Chiapas.— Minutos antes de las 19:00 horas de este sábado se registró un aparatoso accidente vehicular en el tramo carretero Tapachula–Tuxtla Chico, a la altura del puente Cahoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance estuvieron involucrados un automóvil Nissan March color rojo y un Volkswagen Gol color plata, ambos con placas del estado de Chiapas. Las unidades circulaban con dirección a Tuxtla Chico cuando, presuntamente, el conductor del March impactó el costado izquierdo de la parte trasera del Gol. El golpe provocó que el Volkswagen se proyectara hacia su costado derecho e impactara contra una barda de piedras.

En el vehículo Volkswagen viajaban dos jóvenes identificados como Luis “N”, de 16 años, y Axel “N”, de 21, quienes resultaron lesionados. Ambos fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, a bordo de la unidad 189, y posteriormente trasladados al Hospital Nueva Frontera del IMSS.

Los daños materiales fueron valuados en más de 100 mil pesos, siendo el Gol la unidad que registró las afectaciones más severas.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos llevaron a cabo las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades, mientras que una grúa realizó el retiro de los vehículos involucrados.
El orbe/Carlos Montes

SSP y FGE aprehenden a presunto responsable de robo con violencia agravado
Tapachula FC vuelve a la senda del triunfo con una goleada ante Cañoneros
EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

