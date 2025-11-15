domingo, noviembre 16, 2025
Tapachula FC vuelve a la senda del triunfo con una goleada ante Cañoneros

El conjunto de Tapachula FC se reencontró con la victoria de forma contundente tras imponerse por marcador de 6-0 al conjunto de Cañoneros, en duelo correspondiente a la Jornada 12 de la Liga Premier, celebrado este sábado en el Estadio Olímpico de Tapachula. Con este resultado, los de La Perla del Soconusco regresan al triunfo ante su afición y suman tres puntos vitales en la tabla.
Después de semanas complicadas, el director técnico Diego Mazariegos realizó ajustes importantes en su once inicial, regresando al cuadro titular a José Solís y Mateo Aguirre, además de sumar el dinamismo de Lalo Ruiz por la banda derecha, elementos que aportaron solidez y equilibrio desde el arranque.
Con sed de revancha y la convicción de revertir el momento, Tapachula abrió el marcador de manera tempranera. Apenas al minuto 4, un autogol de Juan Esqueda adelantó a los locales.

La insistencia ofensiva continuó, y al minuto 14, el capitán “Cabañas” Villatoro aprovechó una descolgada por izquierda para definir con potencia y marcar el 2-0.
El dominio tapachulteco se tradujo en una ventaja de 3-0 antes del descanso, luego de un nuevo autogol, esta vez de Luis Iturbide, al minuto 40.
Para la segunda mitad, los de casa mantuvieron la intensidad y ampliaron la diferencia. Alan “Demonio” Vázquez se lució con un doblete, anotando al minuto 56 y nuevamente al 80, confirmando su gran momento ofensivo.
Previamente, al minuto 76, Luis Castillo convirtió desde el punto penal el tanto del 5-0, sumándose a la fiesta de goles ante la afición tapachulteca.
El equipo ahora se enfoca en su siguiente objetivo: visitar a Dragones Toluca el sábado 22 de noviembre a las 16:00 horas, en lo que será el último encuentro de la primera vuelta del Torneo 2025-2026 de la Liga Premier.

