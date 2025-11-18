Aviso importante

La Secretaría de Movilidad y Transporte #Chiapas informa a la población del municipio de Tapachula que actualmente ninguna plataforma que provee el servicio de transporte privado de personas especializado con chofer cuenta con permiso para operar en el municipio de Tapachula, por lo que las personas y los vehículos que pretendan operar bajo dicho esquema serán presentados ante la Fiscalía del Ministerio Público correspondiente por los diversos delitos en materia de transporte establecidos en el Código Penal para el Estado de Chiapas.