miércoles, noviembre 19, 2025
spot_img
InicioAl InstanteOmar H García Harfuch @OHarfuch, Informa:
Al Instante

Omar H García Harfuch @OHarfuch, Informa:

0
2

Omar H García Harfuch @OHarfuch

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein hoy informamos avances en la investigación del asesinato de Carlos Manzo, donde gracias a un trabajo coordinado con la @FiscaliaMich y el @GabSeguridadMX se realizaron labores de inteligencia, análisis de cámaras y seguimiento operativo que permitieron identificar y detener a Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, uno de los autores intelectuales del homicidio y líder de la célula encargada de la agresión.

Durante la investigación se identificó que Jorge Armando “N” coordinaba a los integrantes de una célula delictiva a través de una aplicación de mensajería cifrada, donde emitía instrucciones directas para vigilar al alcalde, seguir su ruta y ejecutar el ataque. También se tuvo conocimiento que dos sujetos que formaban parte de este grupo, identificados como Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, fueron hallados sin vida sobre la carretera Uruapan–Paracho, aparentemente para impedir el desarrollo de las investigaciones.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein hemos brindado todo el apoyo para esclarecer este crimen y continuaremos trabajando de manera coordinada hasta capturar a todos los involucrados y desmantelar las redes delictivas que generan violencia en Michoacán.

Artículo anterior
En San Cristóbal, aprehenden a presunto violador: FGE
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

En San Cristóbal, aprehenden a presunto violador: FGE

Al Instante staff - 0
- Por hechos ocurridos en mayo de 2020 La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron un mandamiento judicial en contra...
Leer más

Presidenta Claudia Sheinbaum Presenta Clúster Nacional Y Centro Mexicano de Supercómputo para hacer de México una Potencia Científica

Al Instante staff - 0
Comunicado 511/2025 PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PRESENTA CLÚSTER NACIONAL Y CENTRO MEXICANO DE SUPERCÓMPUTO PARA HACER DE MÉXICO UNA POTENCIA CIENTÍFICA * En enero de 2026 arranca...
Leer más

¡Tapachula no es un basurero!

Al Instante staff - 0
¡Tapachula no es un basurero! Con Calles Limpias y Seguras, Transformemos juntos a Tapachula. #CallesLimpiasYSeguras #VoluntadParaTransformar
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV