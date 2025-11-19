Omar H García Harfuch @OHarfuch, Informa:

Omar H García Harfuch @OHarfuch

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein hoy informamos avances en la investigación del asesinato de Carlos Manzo, donde gracias a un trabajo coordinado con la @FiscaliaMich y el @GabSeguridadMX se realizaron labores de inteligencia, análisis de cámaras y seguimiento operativo que permitieron identificar y detener a Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, uno de los autores intelectuales del homicidio y líder de la célula encargada de la agresión.

Durante la investigación se identificó que Jorge Armando “N” coordinaba a los integrantes de una célula delictiva a través de una aplicación de mensajería cifrada, donde emitía instrucciones directas para vigilar al alcalde, seguir su ruta y ejecutar el ataque. También se tuvo conocimiento que dos sujetos que formaban parte de este grupo, identificados como Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, fueron hallados sin vida sobre la carretera Uruapan–Paracho, aparentemente para impedir el desarrollo de las investigaciones.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein hemos brindado todo el apoyo para esclarecer este crimen y continuaremos trabajando de manera coordinada hasta capturar a todos los involucrados y desmantelar las redes delictivas que generan violencia en Michoacán.