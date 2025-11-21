Inaugura IMSS nuevo Hospital General Regional “XIV de Septiembre” en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

● Esta instalación médica de 261 camas beneficiará a más de un millón de derechohabientes con servicios como Medicina Interna, Cirugía General, Ginecología y Pediatría.

● El director general del Seguro Social, Zoé Robledo, detalló que el hospital cuenta con 43 especialidades médicas, seis quirófanos, 12 cubículos de parto amigable y el resonador magnético más potente de la entidad.

● Destaca la primera Sala de Hemodinamia y Sala de Terapia de Cuidados Intensivos Pediátricos del IMSS en la región.