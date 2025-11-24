Accidente vehicular en la 13ª Sur y 20ª Calle Oriente deja cuantiosos daños materiales.

Tapachula, Chiapas a 24 de noviembre de 2025.- Un aparatoso accidente vehicular se registró alrededor de la una con veinte minutos de esta tarde en la intersección de la 13ª Sur y 20ª Calle Oriente, donde dos camionetas colisionaron.



De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta blanca circulaba sobre la 13ª Sur con dirección de sur a norte y contaba con la preferencia de paso. En tanto, la camioneta color café transitaba sobre la 20ª Calle Oriente de poniente a oriente, donde debía realizar alto total, situación que no ocurrió y terminó provocando el impacto.

Personas que presenciaron el accidente dieron aviso inmediato al 911, por lo que unidades de Protección Civil se movilizaron al lugar. Los paramédicos valoraron a ambos conductores y confirmaron que, gracias a la activación de las bolsas de aire, solo presentaron una ligera crisis nerviosa. Minutos después, familiares de los involucrados arribaron y señalaron que trasladarían a los conductores por sus propios medios.

Elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva llegaron posteriormente para realizar las diligencias correspondientes y determinar la responsabilidad de los involucrados. Como parte del peritaje, solicitaron grabaciones de cámaras de comercios cercanos para esclarecer el hecho y deslindar responsabilidades.

A pesar de lo aparatoso del choque, no se registraron personas lesionadas de gravedad, aunque sí se reportaron daños materiales significativos, estimados en aproximadamente 100 mil pesos. Representantes de las aseguradoras de ambos vehículos también acudieron para iniciar la valoración de los daños. El orbe/Carlos Montes