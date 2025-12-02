Tapachula certifica a policías y refuerza la seguridad: Yamil Melgar

TAPACHULA, CHIAPAS – 2 DE DICIEMBRE DE 2025.- El presidente Yamil Melgar recibió de manos del Maestro Pepe Llaven, director general del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas (C3), la certificación y los resultados de la evaluación de los elementos de la Policía Municipal de Tapachula. Es importante destacar que Tapachula es uno de los municipios que ha cumplido al 100% con este relevante proceso.

El presidente Melgar reafirmó desde el Ayuntamiento de Tapachula el compromiso con la seguridad de la comunidad, señalando que se sigue el ejemplo del Gobernador Eduardo Ramírez en materia de seguridad. “Es fundamental garantizar que nuestros elementos cumplan con los estándares de confianza e integridad, fortaleciendo la confianza ciudadana en nuestras instituciones de seguridad”, afirmó.



La evaluación de los elementos de seguridad es crucial en este contexto, ya que se requiere que todas las personas que trabajan en las instituciones de seguridad lo hagan de manera honesta y transparente. Estos exámenes de control y confianza no solo aseguran que los integrantes de la Policía Municipal actúen con ética, sino que también son un paso esencial para recuperar y mantener la confianza de la ciudadanía en su policía.

En la ceremonia estuvieron presentes la Mtra. Virginia Domínguez Cancino, Titular del COMSEP y enlace ante C3; el Lic. Francisco Javier Pinto Chacón, Titular de la Tesorería Municipal; el Lic. Héctor Manuel Lazos Cota, Titular del COAPATAP, así como miembros de la estructura que integra el Centro Estatal de Control y Confianza y Certificado del Estado de Chiapas (C3)