Eduardo Ramírez entrega apoyos y anuncia obras para Capitán Luis A. Vidal

• Benefició con tenis deportivos a niñas y niños mediante el programa A Paso Firme

• Otorgó bombas aspersoras a productoras y productores agrícolas, así como una patrulla para reforzar la seguridad

• Recorrió la Feria de la Salud y los módulos de capacitación para el empleo

Entre muestras de cariño y aplausos, mujeres, niñas, niños, personas adultas mayores, campesinas, campesinos y representantes de los sectores productivos de Capitán Luis A. Vidal recibieron al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en su gira de trabajo por este municipio, donde remarcó que, tras recuperar la paz y la seguridad, el gobierno de la Nueva ERA impulsa una agenda social orientada a fortalecer el bienestar y el progreso de Chiapas.



Acompañado de servidoras y servidores del pueblo, el mandatario expresó que con la visita a este municipio se cumple el compromiso de recorrer todos los rincones del estado para atender de manera directa las necesidades de la gente. Durante la jornada entregó tenis deportivos a niñas y niños mediante el programa A Paso Firme; otorgó bombas aspersoras a productoras y productores agrícolas; recorrió la Feria de la Salud y los módulos de capacitación para el empleo; y asignó una patrulla para reforzar la seguridad.

Al reconocer las aportaciones de los hermanos Luis Ángel y Carlos Vidal en la defensa de las libertades y la democracia, Ramírez Aguilar evocó que, en su etapa como legislador, participó en la fundación de este municipio y que ahora, como gobernador, dará puntual seguimiento a su transformación. En este sentido, anunció que el próximo año se consolidará la rehabilitación integral del Centro de Salud y la construcción de cinco kilómetros de carretera, además de infraestructura educativa, servicios públicos y otros proyectos.

“Antes, en el humanismo mexicano, los hombres que defendieron nuestra patria no se movían por el dinero ni por la fama, sino por el servicio. Yo me inspiro en esos héroes de México y del mundo para dejar un legado en Chiapas. Llegamos para proteger y respaldar al pueblo. Hoy en Chiapas se vive en paz y en Capitán Luis A. Vidal habrá paz, progreso y desarrollo. Seguiremos juntos maestros, maestras, cafeticultores, mujeres, niños, niñas, jóvenes, católicos, evangélicos, porque todos somos Chiapas. Es el mosaico social que nos da fuerza”, expresó.

El secretario del Humanismo, Francisco Chacón Sánchez, precisó que el programa A Paso Firme reafirma el compromiso humanista del gobernador Eduardo Ramírez al garantizar calzado para todas las niñas y niños de nivel primaria. Dio a conocer que en Capitán Luis A. Vidal serán beneficiados 407 estudiantes de nueve escuelas.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marco Antonio Barba Arrocha, detalló que se entregaron 500 bombas aspersoras a productores de café y a diversos agricultores de la región. Sostuvo que estas herramientas, además de fortalecer el trabajo en el campo, muestran que este gobierno mantiene como prioridad el impulso a las y los productores, el aumento de la productividad y la consolidación de la tranquilidad en las zonas rurales.

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, apuntó que esta visita forma parte del compromiso de la Nueva ERA para integrar una cartera sólida en materia de infraestructura que responda a las necesidades más relevantes del municipio y contribuya a su desarrollo con obras de calidad.

La presidenta municipal de Capitán Luis A. Vidal, Emiselda González Martínez, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez el apoyo brindado a la comunidad y lo calificó como un líder de gran sensibilidad, humanismo y compromiso con la seguridad y el progreso de Chiapas. Señaló la importancia del trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno para impulsar el desarrollo local, así como el esfuerzo de las y los habitantes, especialmente quienes trabajan en el campo.

Acompañaron al gobernador el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; el director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales; el director general del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech), César Espinosa Morales; y el director de la Escuela Primaria Cuauhtémoc, Iván de Jesús Tagua Albores, entre otros.