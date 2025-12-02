Tapachula Realizará Primera Jornada de Empleabilidad e Inclusión Laboral para Personas Migrantes

Tapachula, Chiapas 2 de Diciembre 2025.– Con el objetivo de abrir oportunidades reales de empleo y fomentar la integración social de personas en contexto de movilidad, la Secretaría de la Frontera Sur anunció la realización de la Primera Jornada de Empleabilidad e Inclusión Laboral 2025, que se llevará a cabo el próximo 3 de diciembre en el Parque Bicentenario.



María Amalia Toriello Elorza, titular de la Secretaría de la Frontera Sur, explicó que este esfuerzo surge de un trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Movilidad Humana —a cargo de Eduardo Castillejos— y la Secretaría de Economía y Turismo Municipal. “Este espacio está diseñado para impulsar oportunidades laborales, emprendimiento e integración social para personas en contexto de movilidad”, destacó.La funcionaria subrayó que la jornada contará con un corredor de empresas que ofrecerán vacantes formales, además de stands informativos de instituciones aliadas y un corredor gastronómico donde personas migrantes podrán mostrar y comercializar sus emprendimientos. “Este evento permitirá un acercamiento directo entre empleadores y buscadores de empleo, contribuyendo a una integración laboral ágil y efectiva”, afirmó.Toriello Elorza señaló que esta es la primera edición del evento y será clave para medir la respuesta tanto de la población migrante como del sector empresarial. “Vamos a ver qué respuesta obtenemos y si más empleadores se suman para seguir trabajando de esta manera”, dijo.La secretaria destacó que una parte importante de las personas migrantes llega con alta preparación académica y experiencia técnica. “Muchísimas de las personas en contexto de movilidad vienen con una preparación académica alta. Se deben aprovechar esas capacidades y enfocarlas donde realmente puedan aportar”, enfatizó.Asimismo, señaló que estas capacidades resultan fundamentales ante las inversiones federales en infraestructura en el sur del país. “Con proyectos como el ferrocarril interoceánico, el puerto y las carreteras, necesitamos este bono demográfico y su capacitación”, expresó.La dependencia también trabaja con instituciones académicas para abrir nuevas carreras técnicas y licenciaturas que respondan a la demanda industrial emergente. “Es necesario preparar tanto a la población local como migrante para lo que la industria va a requerir”, añadió.Con esta iniciativa, Tapachula busca avanzar hacia un modelo de desarrollo incluyente que reconozca el potencial laboral de las personas migrantes y contribuya a su integración económica y social. EL ORBE/ Mesa de Redacción.