miércoles, diciembre 3, 2025
InicioAl InstantePoder Judicial impone 50 años de cárcel a pederasta
Al Instante

Poder Judicial impone 50 años de cárcel a pederasta

-Los delitos cometidos en agravio de las niñas, niños y adolescentes no quedarán impunes.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en cumplimiento con el compromiso del acceso a la justicia y la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dictó, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, una sentencia condenatoria a Diego “N”, por el delito de Pederastia Agravada, cometido en contra de un adolescente con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias orales, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado.

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de los distritos judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla resolvió imponer a Diego “N” una pena de 50 años de prisión, además de condenarlo al pago de la reparación del daño.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso de impartir una justicia más humanista, en la que se privilegie el interés superior de la niñez y se garantice que los delitos en su agravio no queden impunes.

