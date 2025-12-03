SEGURIDAD PÚBLICA DE TAPACHULA, DETIENE A PRESUNTO DEFRAUDADOR DE VEHÍCULOS.

03 de diciembre 2025, Tapachula, Chiapas.- Como resultado de trabajos de investigación y seguimiento, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal (SSPyPCM), lograron la detención de una persona presuntamente relacionada con una serie de fraudes en la compraventa de vehículos, registrados en distintos puntos de Tapachula y con posible vínculo a otras entidades del país.

El presunto implicado fue identificado como Óscar “N”, de 42 años de edad, de nacionalidad hondureña, quien fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad correspondiente para el deslinde de responsabilidades.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el modus operandi consistía en simular operaciones de compra, obtener la posesión de los vehículos y posteriormente cancelar las transferencias bancarias, afectando el patrimonio de diversas personas. Se tienen identificados hechos consumados y otros en grado de tentativa.

Durante las indagatorias se recabaron entrevistas, información y elementos de prueba que permitieron establecer la presunta participación del detenido, así como posibles vínculos con otras personas involucradas en esta red, cuyas investigaciones continúan en curso.

El presunto responsable fue puesto a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, reiteró su compromiso de combatir los delitos patrimoniales, proteger a la ciudadanía y exhortó a la población a denunciar cualquier hecho relacionado con fraudes en compraventa de vehículos.