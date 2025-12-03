Poder Judicial del Estado dicta sentencia a responsables de los delitos de Desaparición Cometida por Particulares y Homicidio Calificado

-50 años de cárcel para Soel “N” y 25 años de prisión a Joram “N” por su responsabilidad en los hechos ocurridos en Emiliano Zapata, Chiapas.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de dos personas del sexo masculino por el delito de Desaparición Cometida por Particulares y Homicidio Calificado, en agravio de un hombre con identidad reservada.

Por los hechos ocurridos en el municipio de Emiliano Zapata, Chiapas, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de San Cristóbal resolvió imponer a Soel “N” una pena de 50 años de prisión, mientras que a Joram “N” una condena de 25 años de cárcel. Asimismo, se les condenó al pago de la reparación del daño.

Esto, tras el desahogo de pruebas realizado durante las audiencias orales, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal de los hoy sentenciados.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, bajo el liderazgo del magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana, accesible y transparente, en la que el actuar de las personas juzgadoras brinde la certeza de que no habrá impunidad en los delitos que vulneren la dignidad, la integridad de las y los chiapanecos.