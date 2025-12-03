Negación de Refugio a Activista Cubana Expone Fallas Estructurales en el Sistema Migratorio Mexicano: Abogado

* Miles de cubanos continúan saliendo de la isla, huyendo de la pobreza y la represión.

Tapachula, Chiapas 3 de Diciembre del 2025.- En el despacho jurídico del abogado especialista en temas migratorios, José Luis Pérez Jiménez —ahora autodenominado “La Casa de Latinoamérica”— se presentó la joven activista cubana Lauren Martínez Cruz, quien enfrenta un nuevo capítulo en su lucha por obtener protección internacional en México.

Martínez Cruz ingresó a territorio nacional en octubre de 2025 huyendo de la persecución política en Cuba, un país que —como explicó el abogado— continúa inmerso en un régimen autoritario sin libertades sociales ni políticas, sin garantías de derechos humanos y sin oportunidades de desarrollo integral. La activista participó en las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021, en San Antonio de los Baños, donde miles de ciudadanos exigieron cambios democráticos y denunciaron la represión estatal. Esos antecedentes, señala el abogado, se encuentran debidamente documentados en su expediente migratorio.

El 9 de octubre de 2025, Martínez Cruz se presentó ante la COMAR para su entrevista videograbada. Sin embargo, pese a los elementos contextuales y testimoniales sobre el riesgo que enfrenta de regresar a Cuba, la institución resolvió negarle la condición de refugiada el 3 de noviembre, notificándole la decisión el 7 de noviembre. Según la COMAR, la joven no acreditó con “pruebas idóneas” el temor fundado de persecución.

Para el abogado Pérez Jiménez, esta resolución evidencia una grave deficiencia del sistema: la ausencia de un modelo claro de valoración probatoria dentro del marco migratorio mexicano. Ante la falta de estándares definidos, sostiene que debería aplicarse el principio de carga probatoria dinámica, así como criterios adaptados del estándar probatorio mínimo utilizado en materia penal latinoamericana.

Martínez Cruz, considerada por el abogado como “un referente joven de resistencia jurídica y cultural”, busca simplemente regularizar su estancia para vivir sin miedo. “Huí por persecución. Solo quiero legalizarme mediante la COMAR”, declaró.

El caso ya fue impugnado y se encuentra sub judice, en espera de que el Consejo General de la COMAR revise la decisión. Paralelamente, el abogado confía en que el Instituto Nacional de Migración pueda otorgarle una protección complementaria mientras se resuelve su situación.

La historia de Lauren Martínez visibiliza, una vez más, la necesidad urgente de que México fortalezca su sistema de asilo para que ninguna persona que huye de la represión quede atrapada en la incertidumbre administrativa. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.