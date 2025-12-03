Marina y Autoridades Federales Aseguran Máquinas Tragamonedas y Miles de Juegos Apócrifos

• Establecimientos carecían de permisos para la operación de juegos con apuestas; señalan autoridades.

Tapachula, Chiapas 3 de Diciembre del 2025.- En una contundente acción contra la operación de mini casinos clandestinos, la Secretaría de Marina–Armada de México, a través de la Vigésima Segunda Zona Naval, informó el aseguramiento de 30 máquinas tragamonedas y seis cajas con alrededor de cinco mil juegos apócrifos durante cinco operativos interinstitucionales realizados en diversos inmuebles del municipio de Tapachula. EL ORBE/Mesa de Redacción.