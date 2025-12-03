miércoles, diciembre 3, 2025
spot_img
InicioAl InstanteMarina y Autoridades Federales Aseguran Máquinas Tragamonedas y Miles de Juegos Apócrifos
Al InstanteRojas

Marina y Autoridades Federales Aseguran Máquinas Tragamonedas y Miles de Juegos Apócrifos

0
26

• Establecimientos carecían de permisos para la operación de juegos con apuestas; señalan autoridades.

Tapachula, Chiapas 3 de Diciembre del 2025.- En una contundente acción contra la operación de mini casinos clandestinos, la Secretaría de Marina–Armada de México, a través de la Vigésima Segunda Zona Naval, informó el aseguramiento de 30 máquinas tragamonedas y seis cajas con alrededor de cinco mil juegos apócrifos durante cinco operativos interinstitucionales realizados en diversos inmuebles del municipio de Tapachula. EL ORBE/Mesa de Redacción.

Marina y Autoridades Federales Aseguran Máquinas Tragamonedas y Miles de Juegos Apócrifos
Artículo anterior
Negación de Refugio a Activista Cubana Expone Fallas Estructurales en el Sistema Migratorio Mexicano: Abogado
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Negación de Refugio a Activista Cubana Expone Fallas Estructurales en el Sistema Migratorio Mexicano: Abogado

Al Instante staff - 0
* Miles de cubanos continúan saliendo de la isla, huyendo de la pobreza y la represión. Tapachula, Chiapas 3 de Diciembre del 2025.- En el...
Leer más

Poder Judicial del Estado dicta sentencia a responsables de los delitos de Desaparición Cometida por Particulares y Homicidio Calificado

Al Instante staff - 0
-50 años de cárcel para Soel “N” y 25 años de prisión a Joram “N” por su responsabilidad en los hechos ocurridos en Emiliano...
Leer más

SEGURIDAD PÚBLICA DE TAPACHULA, DETIENE A PRESUNTO DEFRAUDADOR DE VEHÍCULOS.

Al Instante staff - 0
03 de diciembre 2025, Tapachula, Chiapas.- Como resultado de trabajos de investigación y seguimiento, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV