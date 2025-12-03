Con una Jornada deportiva Cam Laboral y CAM Solís Quiroga festejan el dia Internacional de personas con discapacidad.

Tapachula chiapas 3 de diciembre de 2025.- Con una jornada de deporte, convivencia y sensibilización social, el Centro de Atención Múltiple (CAM) Laboral 32R y el CAM Roberto Solís Quiroga realizaron su tradicional Encuentro Recreativo y Deportivo en el Deportivo Los Cerritos, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

El evento reunió a estudiantes, docentes y familias desde temprana hora, con el objetivo de fortalecer la integración social y promover la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

La directora del CAM Laboral 32R, María Guadalupe Ríos Pérez, informó que la matrícula de alumnos con discapacidad aumentó un 50% en comparación con años anteriores, reflejando una mayor demanda de atención especializada.