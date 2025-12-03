Sector empresarial de Tapachula refuerza seguridad y promueve comercio local.

Por Época de temporada decembrina

Tapachula, Chiapas, 3 de diciembre de 2025.– De cara a las festividades de fin de año, el sector empresarial de Tapachula anunció acciones coordinadas para fortalecer la seguridad y estimular la actividad económica, con el objetivo de atraer a visitantes nacionales y centroamericanos.

Demetrio Campusano, presidente de la agrupación Miguel Hidalgo, afirmó que se ha intensificado la colaboración con autoridades para garantizar un ambiente seguro durante la temporada alta.