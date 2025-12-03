miércoles, diciembre 3, 2025
spot_img
InicioAl InstanteSector empresarial de Tapachula refuerza seguridad y promueve comercio local.
Al Instante

Sector empresarial de Tapachula refuerza seguridad y promueve comercio local.

0
16

Por Época de temporada decembrina

Tapachula, Chiapas, 3 de diciembre de 2025.– De cara a las festividades de fin de año, el sector empresarial de Tapachula anunció acciones coordinadas para fortalecer la seguridad y estimular la actividad económica, con el objetivo de atraer a visitantes nacionales y centroamericanos.
Demetrio Campusano, presidente de la agrupación Miguel Hidalgo, afirmó que se ha intensificado la colaboración con autoridades para garantizar un ambiente seguro durante la temporada alta.

Artículo anterior
Con una Jornada deportiva Cam Laboral y CAM Solís Quiroga festejan el dia Internacional de personas con discapacidad.
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Con una Jornada deportiva Cam Laboral y CAM Solís Quiroga festejan el dia Internacional de personas con discapacidad.

Al Instante staff - 0
Tapachula chiapas 3 de diciembre de 2025.- Con una jornada de deporte, convivencia y sensibilización social, el Centro de Atención Múltiple (CAM) Laboral 32R...
Leer más

Marina y Autoridades Federales Aseguran Máquinas Tragamonedas y Miles de Juegos Apócrifos

Al Instante staff - 0
• Establecimientos carecían de permisos para la operación de juegos con apuestas; señalan autoridades. Tapachula, Chiapas 3 de Diciembre del 2025.- En una contundente acción contra...
Leer más

Negación de Refugio a Activista Cubana Expone Fallas Estructurales en el Sistema Migratorio Mexicano: Abogado

Al Instante staff - 0
* Miles de cubanos continúan saliendo de la isla, huyendo de la pobreza y la represión. Tapachula, Chiapas 3 de Diciembre del 2025.- En el...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV