Eduardo Ramírez beneficia a niñas, niños y jóvenes con programas A Paso Firme y Bicis que Transforman

Entregó calzado deportivo y bicicletas a estudiantes de las colonias Copoya y El Jobo, de Tuxtla Gutiérrez

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar llevó alegría a niñas, niños y jóvenes de Tuxtla Gutiérrez con la entrega de apoyos de los programas A Paso Firme y Bicis que Transforman, acciones humanistas que buscan garantizar igualdad de condiciones para su desarrollo escolar, deportivo y recreativo.

En la colonia Copoya, entregó 617 pares de tenis deportivos del programa A Paso Firme a alumnas y alumnos de la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Las risas, aplausos y felicidad de las y los niños contagiaron de emoción al mandatario, quien les explicó que esta iniciativa tiene como propósito apoyar la economía familiar y asegurar que cuenten con lo necesario para crecer con plenitud.



Más tarde, Ramírez Aguilar acudió a la Escuela Secundaria Moisés Sáenz Garza, en la colonia El Jobo, donde hizo entrega de 432 bicicletas del programa Bicis que Transforman. En un ambiente de entusiasmo, exhortó a las y los jóvenes a continuar con sus estudios, fomentar una convivencia respetuosa y utilizar este medio de transporte de manera responsable y segura.

“Quiero pedirles que usen sus bicicletas con mucha responsabilidad; especialmente, utilizar el casco correctamente, revisar su mantenimiento para evitar riesgos, respetar la velocidad y las vías para ciclistas. Queremos que lleguen felices a sus escuelas y a sus hogares”, expresó.

El secretario del Humanismo, Paco Chacón, comentó que estas acciones buscan facilitar la movilidad y enriquecer la experiencia educativa, brindando a las y los estudiantes herramientas para llegar más lejos. Subrayó que el Gobierno de la Nueva ERA atiende a todo el segmento de la comunidad estudiantil, mediante apoyos como los tenis deportivos, las bicicletas y los recursos tecnológicos del programa Conecta Chiapas.

La secretaria de Movilidad y Transporte, Albania González Pólito, destacó que la entrega de bicicletas, además de ser un medio de transporte, representa una oportunidad para convivir en familia y fortalecer el tejido comunitario.

Por su parte, Baldemar Ruiz de la Rosa, director de la primaria Lázaro Cárdenas del Río, y Carlos Enrique Cruz González, director de la secundaria Moisés Sáenz Garza, reconocieron el compromiso y la visión humanista del gobernador, orientada al bienestar y la educación de niñas, niños y jóvenes.

En representación de las y los beneficiados del programa A Paso Firme, la madre de familia Mayra Ramírez Zúñiga agradeció el apoyo de calzado deportivo, al señalar que representa un alivio para la economía familiar y contribuye al desarrollo integral de la niñez, quienes merecen crecer con mejores oportunidades.

Asimismo, la alumna Daniela Michelle Acosta Reyes, beneficiaria del programa Bicis que Transforman, valoró la visión humanista del gobernador al atender necesidades reales de la comunidad escolar mediante iniciativas que, dijo, simbolizan esperanza, responsabilidad y un compromiso genuino con la juventud.