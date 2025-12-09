miércoles, diciembre 10, 2025
spot_img
InicioAl InstantePoder Judicial dicta 30 años de prisión a responsable del delito de...
Al InstanteRojas

Poder Judicial dicta 30 años de prisión a responsable del delito de Pederastia Agravada

0
41

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en cumplimiento con el compromiso del acceso a la justicia y la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dictó, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, una sentencia condenatoria a César “N”, por el delito de Pederastia Agravada, cometido en contra de una adolescente con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Arriaga, Chiapas, y una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias orales, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado.

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Tonalá resolvió imponer a César “N” una pena de 30 años de prisión, además de condenarlo al pago de la reparación del daño.

Con esta determinación, el Poder Judicial del Estado, encabezado por el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, fortalece su compromiso con una justicia de enfoque humanista, en la que el interés superior de la niñez y adolescencia prevalezca y se garantice que las conductas que vulneren sus derechos no queden impunes.

Poder Judicial dicta 30 años de prisión a responsable del delito de Pederastia Agravada
Artículo anterior
Indignación en Cacahoatán: Señalan Opacidad y Presuntos Abusos Salariales de Alcalde Víctor P. Saldaña
Artículo siguiente
Eduardo Ramírez beneficia a niñas, niños y jóvenes con programas A Paso Firme y Bicis que Transforman
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Poder Judicial impone 37 años de prisión a responsable del delito de Pederastia

Al Instante staff - 0
El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en cumplimiento con el compromiso del acceso a la justicia y la protección integral de los derechos...
Leer más

Trabajamos con firmeza para garantizar un gobierno honesto y transparente: Yamil Melgar

Al Instante staff - 0
Al poner en marcha la 4ª Jornada de Capacitación de las Obligaciones de Transparencia en coordinación con el Órgano Interno de Control Municipal, el...
Leer más

Nos vemos mañana en el Parque Central Miguel Hidalgo de nuestro querido Tapachula

Al Instante staff - 0
Nos vemos mañana en el Parque Central Miguel Hidalgo de nuestro querido Tapachula, en punto de las 5:00 de la tarde, para vivir juntos...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV