Indignación en Cacahoatán: Señalan Opacidad y Presuntos Abusos Salariales de Alcalde Víctor P. Saldaña

• Empleados municipales filtran documentación y nóminas con sueldos exorbitantes de funcionarios de primer nivel.

Cacahoatán, Chiapas, 9 de diciembre de 2025.—En uno de los municipios con mayor rezago social de Chiapas, un nuevo escándalo sacude a la administración del alcalde Víctor Alfonso Pérez Saldaña, del Partido Verde. Empleados municipales filtraron documentos internos que mostrarían nóminas con salarios y compensaciones desproporcionadas para funcionarios de primer nivel, generando un profundo malestar entre la población y dentro del propio Ayuntamiento.

Los habitantes lamentan que, mientras Cacahoatán enfrenta serias carencias en servicios básicos —como agua potable, recolección de basura y mantenimiento urbano—, funcionarios municipales estén recibiendo sueldos “de lujo”, presuntamente incluso superiores a los de cargos federales. La revelación fue considerada por muchos como una burla hacia un municipio con altos índices de pobreza.



La inconformidad creció cuando trascendieron señalamientos de que el edil Pérez Saldaña, junto con el secretario de Obras Públicas y el tesorero municipal, Manuel Alberto Yoc Orozco, se habrían autorizado aguinaldos por encima de lo permitido, en un proceso descrito por empleados como opaco y sin justificación administrativa. Aunque las autoridades locales no han ofrecido una postura oficial, la percepción generalizada es que existió un manejo discrecional del recurso público.

Mientras los altos mandos habrían asegurado sus compensaciones, decenas de trabajadores de base temen que no recibirán su aguinaldo, una prestación obligatoria y vital para la economía familiar en estas fechas. El personal denuncia que solo les pidieron calma, sin fechas de pago ni información certera sobre la disponibilidad de fondos.

Dentro del palacio municipal, el ambiente es tenso. Empleados describen un proceso lleno de hermetismo y decisiones tomadas “a puerta cerrada”, lo que ha detonado enojo y desconfianza. Para muchos, este episodio evidencia un patrón de presuntos malos manejos administrativos que, de confirmarse, reflejaría un grave distanciamiento entre las necesidades del pueblo y las prioridades de su gobierno.

Los trabajadores anticipan posibles manifestaciones si las autoridades no transparentan de inmediato las finanzas municipales y no garantizan el pago íntegro de sus prestaciones. El caso se suma a la creciente lista de quejas ciudadanas por la falta de resultados y la opacidad en la administración local. EL ORBE/ Mesa de Redacción.