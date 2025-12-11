viernes, diciembre 12, 2025
ESPECTACULAR ENCENDIDO DE ÁRBOL DE NAVIDAD SE VIVIÓ EN TAPACHULA.

•El alcalde Yamil Melgar, la presidenta honoraria del Sistema DIF, Beba Pedrero y sus hijas desearon felices fiestas a todos los tapachultecos.
11 diciembre 2025, Tapachula, Chiapas.- El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo acompañado de la presidenta honoraria del Sistema DIF, Beba Pedrero y sus hijas encendieron el árbol de Navidad, con lo que se iniciaron los festejos de fin de año en La Perla del Soconusco.
En un ambiente de algarabía, el alcalde deseó Feliz Navidad y Próspero Año 2026, a los cientos de familias que se congregaron en el parque central Miguel Hidalgo para disfrutar de espectáculos musicales, rifas y juegos artificiales que iluminaron el cielo tapachulteco.
En su mensaje, deseó paz, voluntad y unidad familiar así como parabienes para el próximo año 2026.

El alcalde de Tapachula, agradeció a las familias, a la síndico municipal, Cleo Ortiz Huerta y los regidores Edi Alberto García Juárez, Adriana Blas, Rosa Cortés Rueda, Bertha Moreno, Nancy López Ruiz y Janeth Leticia Luengo Sánchez.
Estuvieron presentes también el Cónsul de Guatemala en Tapachula, Carlos Chopen.
Con anterioridad por las calles de Tapachula se desarrolló el Desfile Navideño y se premió al mejor carro alegórico.
La magia, música y mucha diversión se vivió en la plaza principal de la ciudad.

