Eduardo Ramírez fortalece la infraestructura educativa en más de mil 100 escuelas

• Se destina una inversión de 43 millones 360 mil pesos para mejorar los espacios educativos

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de apoyos de coinversión para el fortalecimiento de espacios educativos, que beneficiará a más de mil 100 escuelas con una inversión de 43 millones 360 mil pesos. Destacó que los recursos serán entregados directamente a las y los directivos de los centros escolares, a fin de que se destinen de manera transparente al mejoramiento de la infraestructura educativa.

“Me da mucho gusto estar con maestras y maestros para poner en marcha este programa que beneficiará a más de mil escuelas, cada una con un apoyo de 40 mil pesos. En otros momentos, muchas veces ni siquiera se enteraban de los recursos, se pedían ‘moches’ o se pretendía entregar apoyos en especie. Hoy vamos a entregar el recurso directamente a docentes y directivos, para que se utilice en la mejora de sus espacios escolares”, expresó.


En este contexto, el mandatario reiteró el compromiso del gobierno de la Nueva ERA de trabajar en unidad y con cercanía a las maestras y los maestros, a quienes reconoció por su dedicación, vocación y sentido humanista, así como por el esfuerzo cotidiano que realizan en favor de la educación y el bienestar de la niñez.

El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, informó que estos apoyos de coinversión se otorgan a más de mil escuelas con capacidad organizativa, con la participación activa de madres y padres de familia en beneficio de la comunidad educativa. Señaló que los recursos serán ejercidos con estricto apego a la transparencia y la rendición de cuentas, bajo la supervisión de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y de la Auditoría Superior del Estado, y reafirmó el compromiso de vigilar su uso responsable.

En representación de las y los directivos de las escuelas beneficiadas, Óscar Sosa Aguilar, director de la Escuela Primaria Federal José María Morelos y Pavón, reconoció el compromiso del gobernador con el magisterio, así como los avances alcanzados en materia de infraestructura y calidad educativa. Resaltó la labor de las y los docentes, responsables de una de las tareas más trascendentales en la vida de las personas: la formación de la niñez. Asimismo, valoró el trabajo de las y los directivos escolares, cuyas gestiones han permitido obtener beneficios directos para este rubro prioritario en la Nueva ERA.

Cabe destacar que, de las más de mil 100 escuelas beneficiadas, mil 30 planteles corresponden al proyecto de mantenimiento preventivo y 72 al de autoequipamiento y mantenimiento.

Al evento asistieron la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto; el auditor superior del Estado, José Antonio Aguilar Meza; el director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Chiapas, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo; el director del Instituto de Evaluación, Profesionalización y Promoción Docente de Chiapas, René Gregorio Velázquez Santiago; la diputada presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Silvia Esther Argüello García; el subsecretario de Planeación Educativa, Eduardo Grajales González, entre otras autoridades.

