Secretario de Seguridad del Pueblo inaugura programa “Reparando vidas” en el CERSS No. 14

Cintalapa de Figueroa, Chiapas; 23 de diciembre de 2025.– El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, inauguró el Programa “Reparando vidas” en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 14 “El Amate”, en el municipio de Cintalapa de Figueroa, destacando que el gobierno humanista que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, impulsa un sistema penitenciario que cree firmemente en las segundas oportunidades para las personas privadas de la libertad.

En compañía de la secretaria General de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; del subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo; del director general de Industrias Médicas Chiapanecas (Inmech), Justo Rivera Parrasales; el subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, Zein Jerónimo Gil, y el director del CERSS No. 14 “El Amate”, Dalmacio Becerril Tapia, refrendaron su compromiso de continuar impulsando acciones con un enfoque humano e integral en el sistema penitenciario chiapaneco.



El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), resaltó que este proyecto integral tiene como objetivo brindar herramientas, espacios acondicionados, capacitación y oportunidades de empleo a las personas internas, mediante la reparación de camas hospitalarias.

Aseguró que, el programa “Reparando vidas” forma parte de una estrategia orientada a fortalecer entornos productivos dentro de los centros penitenciarios, con el propósito de consolidar procesos efectivos de reinserción social y contribuir al bienestar colectivo y la reconstrucción del tejido social en Chiapas.

Asimismo, el director general de Inmech, Justo Rivera Parrasales, destacó que este programa busca establecer una industria penitenciaria en los centros de reclusión del estado, fortaleciendo las políticas públicas en materia de reinserción social.

Con la puesta en marcha del programa “Reparando vidas”, la SSP refrenda su compromiso con esta Nueva ERA humanista, de transformar el sistema penitenciario en un espacio de dignidad, aprendizaje y esperanza, donde las personas privadas de la libertad puedan reconstruir su proyecto de vida, aportar a la sociedad y convertirse en agentes de cambio, bajo una visión transformadora que prioriza la paz, la justicia social y el bienestar del pueblo de Chiapas.