Fatal choque en la Tapachula–Viva México deja dos muertos

Tapachula, Chiapas, diciembre 2025.— Dos personas fallecidas y varios lesionados fue el saldo de un trágico accidente registrado la mañana de este martes a las 8:50 en la carretera Tapachula–Viva México, tras el choque entre una combi del transporte público y un tráiler de carga pesada.

El percance ocurrió a la altura de la pensión conocida como La Cascada, cuando un tráiler con cabezal blanco y plataforma roja intentó girar a la izquierda para ingresar a una pensión. En ese momento, una combi de la empresa Cigarro Hermano se impactó contra la unidad pesada, lo que provocó que el vehículo de pasajeros volcara y derribara dos postes de alumbrado público.

Tras el impacto, el conductor del tráiler abandonó el lugar, dejando la unidad atravesada parcialmente sobre la carretera y generando afectaciones a la circulación por varias horas.

Paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia, Cruz Roja Mexicana y Protección Civil atendieron a los heridos y trasladaron al Hospital General de Tapachula a Catalina de la Cruz, de 40 años; Blanca Estela, y al conductor de la combi, Hernán, de 52 años, quienes fueron reportados en estado grave.

Dos pasajeros de la combi perdieron la vida en el sitio. Hasta el cierre de esta edición, permanecían en calidad de desconocidos; de manera preliminar, se informó que serían originarios del ejido Buenos Aires, del municipio de Mazatán.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y ordenó el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados al Semefo. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación por homicidio culposo y mantiene un operativo para localizar al conductor del tráiler, quien se dio a la fuga.

Carlos Montes