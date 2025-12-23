martes, diciembre 23, 2025
spot_img
InicioAl InstanteProductores de Café Enfrentan Crisis por Falta de Mano de Obra; Migración...
Al Instante

Productores de Café Enfrentan Crisis por Falta de Mano de Obra; Migración Vació Comunidades de la Zona Alta

0
23

• Productores de la región han comenzado a explorar alternativas para salvar la cosecha, como la contratación de migrantes haitianos.

Tapachula, Chiapas 23 de Diciembre.- La cafeticultura en la región alta de Tapachula atraviesa una de sus etapas más críticas debido a la severa escasez de mano de obra, una problemática directamente ligada al fenómeno migratorio que, en los últimos años, ha vaciado comunidades enteras de jóvenes en edad productiva.

Ismael Gómez Coronel, productor de café, señaló que la migración hacia el norte y a Estados Unidos provocó que la mano de obra local prácticamente desapareciera. “En muchas comunidades ya solo quedaron mujeres y personas adultas mayores; los jóvenes se fueron y la escasez de trabajadores es brutal”, afirmó.

El productor explicó que esta situación ha derivado en el cierre de numerosas fincas cafetaleras, al grado de estimar una reducción de hasta el 95 o incluso 100 por ciento de la mano de obra tradicional. A ello se suma que la nueva generación ya no ve atractivo el trabajo en los cafetales, al considerarlo pesado frente a otras opciones laborales mejor remuneradas.

Ante este escenario, productores de la región han comenzado a explorar alternativas para salvar la cosecha, como la contratación de migrantes haitianos y de otras nacionalidades que actualmente se encuentran en Tapachula. De manera experimental, algunas fincas ya emplean a este sector, obteniendo resultados alentadores.

Actualmente, debido a la alta demanda de trabajadores, el pago por corte de café oscila entre 200 y 250 pesos por caja, ingreso que puede multiplicarse dependiendo del rendimiento diario. “Entre más cortan, más ganan, y eso representa una opción real de empleo para ellos”, explicó Gómez.

Los trabajadores permanecen en las fincas durante la temporada de corte, que inicia desde las primeras horas de la mañana y se extiende hasta la tarde. Para los productores, más allá de la situación migratoria, lo fundamental es contar con manos que permitan rescatar la cosecha.

Ismael Gómez confió en que, si este esquema resulta exitoso, otros cafeticultores lo replicarán, convirtiendo a las fincas en una alternativa laboral para migrantes y, al mismo tiempo, en un salvavidas para una actividad histórica que hoy lucha por sobrevivir ante la migración y el abandono del campo. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

Productores de Café Enfrentan Crisis por Falta de Mano de Obra; Migración Vació Comunidades de la Zona Alta
Artículo anterior
Compras de Ultima Hora Saturan Comercios del Centro de la Ciudad de Tapachula
Artículo siguiente
Fatal choque en la Tapachula–Viva México deja dos muertos
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Aprehenden a objetivo prioritario por privación ilegal de la libertad: FGE

Al Instante staff - 0
- Por hechos ocurridos el 14 de mayo de 2001 en Teopisca La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron un...
Leer más

«Resultados de la ENCODAT 2025 Demuestran que funciona la Campaña «Aléjate de las Drogas, El Fentanilo te Mata»: Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Comunicado 564/2025 RESULTADOS DE LA ENCODAT 2025 DEMUESTRAN QUE FUNCIONA LA CAMPAÑA “ALÉJATE DE LAS DROGAS. EL FENTANILO TE MATA”: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM * El consumo...
Leer más

Fatal choque en la Tapachula–Viva México deja dos muertos

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas, diciembre 2025.— Dos personas fallecidas y varios lesionados fue el saldo de un trágico accidente registrado la mañana de este martes a...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV