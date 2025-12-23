«Resultados de la ENCODAT 2025 Demuestran que funciona la Campaña «Aléjate de las Drogas, El Fentanilo te Mata»: Claudia Sheinbaum

Comunicado 564/2025

RESULTADOS DE LA ENCODAT 2025 DEMUESTRAN QUE FUNCIONA LA CAMPAÑA “ALÉJATE DE LAS DROGAS. EL FENTANILO TE MATA”: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM

* El consumo no médico del fentanilo se redujo del 0.2 al 0.1 por ciento, mientras que en los adolescentes el uso de drogas ilegales disminuyó del 6.2% en 2016 al 4.1% en 2025

* La Jefa del Ejecutivo Federal anunció que la siguiente campaña preventiva sobre el consumo de drogas estará enfocada en metanfetaminas

* Sobre la salud mental en adolescentes, la Presidenta destacó la importancia de tener una estrategia integral de participación colectiva entre Gobierno, familias y escuelas, para poder dar una alternativa de vida y de felicidad a las y los jóvenes

Ciudad de México, 23 de diciembre de 2025.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025, que realizó el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la Secretaría de Salud, demuestran que es exitosa la campaña preventiva, nacional y permanente Aléjate de las drogas. El fentanilo te mata, ya que el consumo no médico de este opioide disminuyó de 0.2 a 0.1 por ciento, mientras que el uso experimental de drogas ilegales en adolescentes se redujo del 6.2 por ciento en 2016 a 4.1 por ciento en 2025.

Por ello, enfatizó, los resultados orientarán campañas educativas y la atención médica que permitan disminuir el consumo de drogas y el próximo año, la campaña irá enfocada al uso de metanfetaminas.

“La Encuesta nos da mucha orientación de hacia dónde tenemos que ir. Yo creo que la campaña que hemos hecho contra el fentanilo que inicia con el presidente López Obrador ha sido muy buena: consumo no médico disminuye de 0.2 a 0.1, esto habla de que funciona la campaña. Es una campaña que no solamente es el anuncio que se hace en un espectacular, los videos que salen en la televisión, los audios en el radio, en fin, todos los spots que se han hecho, sino recuerden que esto ha ido a las escuelas. Entonces en las escuelas hay una campaña muy importante para evitar el consumo de drogas donde han participado maestros, padres de familia, ha sido muy importante. Y hemos concentrado mucho el tema del fentanilo».

“Ahora, el próximo año, vamos a ir a metanfetaminas, porque ha aumentado el uso de metanfetaminas y particularmente en opioides, lo que nos dice el secretario de Salud, el doctor Kershenobich, es que muy probablemente esté asociada a algunos medicamentos”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Sobre el consumo de opioides, detalló que el aumento de 0.1 por ciento en 2016 a 1.4 por ciento en 2025, de acuerdo con la Secretaría de Salud, es muy probable que esté asociado al uso del medicamento tramadol, analgésico que alivia el dolor y cuya compra podía realizarse sin receta médica, por lo que ya fue regulado. Además de que se revisará el consumo de alucinógenos. Respecto a la salud mental, la jefa del Ejecutivo Federal señaló que es vital realizar una estrategia integral de participación colectiva entre Gobierno, familias y escuelas para poder dar orientación y alternativas de vida de felicidad a las y los jóvenes.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, detalló que la ENCODAT 2025 tuvo una muestra de 19 mil 200 personas de entre 12 a 65 años divididas en grupos clave: 3 mil 847 adolescentes de 12 a 17 años y 15 mil 353 adultos de 18 a 65 años.

Detalló que se identificó que el consumo de drogas ilegales de forma experimental entre adultos incrementó del 10.6 por ciento en 2016 a 14.6 por ciento en 2025, desde cannabis, alucinógenos y estimulantes anfetamínicos. Mientras que en los adolescentes la tendencia a la baja se muestra en todos los tipos de drogas: en cannabis del 5.3 al 3.7 por ciento y de estimulantes anfetamínicos de 0.6 al 0.5 por ciento, así como un incremento en alucinógenos de 0.3 al 0.4 por ciento. Agregó que el cannabis es la principal droga ilegal que se consume en México, ante esto se está monitoreando la evolución del consumo de opioides.

Respecto al consumo de alcohol en adolescentes en el “último año”, también presentó una reducción del 28 por ciento al 17.8 por ciento, mientras que el número de mujeres que han consumido alguna vez incrementó del 62.6 por ciento en 2016 al 69.3 por ciento en 2025. Por ello, se refuerzan las iniciativas para la disminución del consumo en general. Sobre el tabaco y la nicotina, aumentó de 1.1 por ciento en 2016 a 2.6 por ciento en 2025 en consumo de cigarros electrónicos y disminuyó de 17.6 por ciento en 2016 a 15.1 por ciento en 2025 el consumo de tabaco fumado. Por ello, atiende a través de las nuevas regulaciones y campañas educativas en las que se insiste sobre los riesgos a la salud que representa el consumo del cigarro electrónico.

Acerca de la salud mental, los adolescentes entre 12 a 17 años mostraron mayores niveles de vulnerabilidades como malestar psicológico, comportamiento suicida, violencia, participación en apuestas y uso de videojuegos, por ello las estrategias de salud pública tienen como prioridad la prevención del suicidio, la violencia y el malestar psicológico en este grupo etario específico.

Explicó que los resultados de la ENCODAT 2025 estarán disponibles para su análisis en el portal del INSP y serán publicados para su análisis en la Revista de Salud Pública de México.

—000—