viernes, enero 16, 2026
spot_img
InicioAl InstanteDesde Tapachula, Juan Carlos Moreno Guillén reafirma su compromiso institucional
Al Instante

Desde Tapachula, Juan Carlos Moreno Guillén reafirma su compromiso institucional

0
13

Desde Tapachula, Chiapas, el magistrado presidente del Poder Judicial, Juan Carlos Moreno Guillén, participó activamente en la Mesa de Paz, que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, en donde se diseñan y presentan resultados de las estrategias interinstitucionales enfocadas a la seguridad y bienestar del pueblo chiapaneco.

En este espacio, Moreno Guillén reafirmó el compromiso del Poder Judicial de impartir una justicia más humanista que priorice el respeto a los derechos humanos, fortalezca el acceso a la justicia y contribuya a la construcción de un Chiapas más seguro, justo y en paz.

Artículo anterior
Atestigua Moreno Guillén Ceremonia de Entrega de Mando de Armas
Artículo siguiente
Detienen a cubano, presunto responsable del incendio de 4 contenedores en Pto Madero
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Detienen a cubano, presunto responsable del incendio de 4 contenedores en Pto Madero

Al Instante staff - 0
- Atentar contra el patrimonio municipal puede castigarse con penas de hasta 40 años de prisión. Puerto Madero, Chiapas; 16 de enero de 2026. Derivado de...
Leer más

Atestigua Moreno Guillén Ceremonia de Entrega de Mando de Armas

Al Instante staff - 0
Desde Tapachula, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, atestiguó la Ceremonia de Entrega de Mando de Armas del...
Leer más

Invitan a la ciudadanía a cumplir en tiempo con el pago del impuesto predial ejercicio fiscal 2026.

Al Instante staff - 0
El Ayuntamiento de Tapachula a través de la Tesorería Municipal, invita a la ciudadanía a cumplir en tiempo con el pago del impuesto predial...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV