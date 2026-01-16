Desde Tapachula, Juan Carlos Moreno Guillén reafirma su compromiso institucional

Desde Tapachula, Chiapas, el magistrado presidente del Poder Judicial, Juan Carlos Moreno Guillén, participó activamente en la Mesa de Paz, que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, en donde se diseñan y presentan resultados de las estrategias interinstitucionales enfocadas a la seguridad y bienestar del pueblo chiapaneco.

En este espacio, Moreno Guillén reafirmó el compromiso del Poder Judicial de impartir una justicia más humanista que priorice el respeto a los derechos humanos, fortalezca el acceso a la justicia y contribuya a la construcción de un Chiapas más seguro, justo y en paz.