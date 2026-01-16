Detienen a cubano, presunto responsable del incendio de 4 contenedores en Pto Madero

– Atentar contra el patrimonio municipal puede castigarse con penas de hasta 40 años de prisión.

Puerto Madero, Chiapas; 16 de enero de 2026.

Derivado de labores de inteligencia y acciones de vigilancia, fue detenido un hombre presuntamente responsable del incendio de cuatro contenedores de basura en el sector Puerto Madero, hechos que generaron alarma social y pusieron en riesgo el patrimonio municipal.

El aseguramiento se realizó alrededor de las 09:20 horas del pasado 15 de enero, cuando elementos policiales efectuaban recorridos preventivos sobre la Calzada Escolleras y detectaron a una persona que, al notar la presencia de la unidad oficial, adoptó una actitud evasiva y agresiva, profiriendo palabras altisonantes en contra del personal.

Ante dicha conducta, y por el probable delito de resistencia a particulares, el sujeto fue asegurado conforme a los protocolos establecidos y puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, autoridad que determinará su situación jurídica.

El detenido fue identificado como Ernesto N., de 55 años de edad, de nacionalidad cubana, con domicilio en Puerto Madero, quien además es investigado por su probable participación en el incendio de cuatro contenedores de basura ocurrido el pasado 14 de enero, hechos que pusieron en riesgo el patrimonio municipal, el medio ambiente y la seguridad de la población.

De acuerdo con la legislación vigente, atentar contra el patrimonio municipal constituye un delito grave, que puede ser sancionado con penas de prisión que pueden alcanzar hasta los 40 años, dependiendo de la magnitud del daño. Asimismo, la contaminación del medio ambiente provocada por incendios es una conducta tipificada como delito en el Código Penal del Estado de Chiapas, sancionada con penas de cárcel, multas económicas y la obligación de reparar el daño ambiental.

Las autoridades reiteraron que no habrá impunidad y que, de acreditarse la responsabilidad penal, el imputado recibirá castigo ejemplar por cometer delitos que atentan contra el patrimonio municipal y el medio ambiente.

Se dará seguimiento puntual a las investigaciones correspondientes, reafirmando el compromiso institucional de proteger a la ciudadanía, el entorno ambiental y los bienes públicos de Tapachula.